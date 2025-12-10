Gimena Accardi contó el problema íntimo que atraviesa tras su separación de Nicolás Vázquez

Gimena Accardi habló de su presente en el programa de Moria Casán. La diva quiso comunicarse con ella tras el alboroto que desató por el vestido con herradura que lució en los Martín Fierro de Cine y Series y ella no tuvo problemas en sincerarse sobre el drama que atraviesa tras su divorcio de Nicolás Vázquez, con quien estuvo en pareja durante 18 años.

“El tiempo se encarga de acomodar las cosas, la terapia, los amigos, mi vida, mi trabajo, estoy enfocándome mucho en el laburo. Cualquier separación es dura después de tantos años, pero la verdad es que fue con amor y que nuestro vínculo esté bien es lo importante“, aclaró primero.

Lo que siguió después fue una declaración más íntima. La One le preguntó si se encuentra asexuada y Accardi fue tajante. “Un poco sí”, indicó. Por último, aclaró que está soltera y que jamás pensó en tomar revancha al enterarse del noviazgo de su ex con Dai Fernández, su compañera de la obra Rocky.