Shakira brilló en su segundo show en Vélez y cantó “Acróstico” con sus hijos

La cantante colombiana Shakira se subió al escenario para dar inicio a su segundo show en Buenos Aires, en el estadio Vélez Sarsfield y volvió a brillar ante su público.

Tras presentarse el lunes en su vuelta a Argentina, con su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour: Estoy Aquí”, donde cantó canciones como “Días de Enero” y homenajeó a Gustavo Cerati con su canción “Día especial”, la artista colombiana se enfrentó a una nueva noche en Buenos Aires.

El show inició con Ángela Torres como gran telonera, cantando todas las canciones de su nuevo álbum "No me olvides", en donde incluye su más grande éxito "Favorita" y demostró, una vez más, lo agradecida que está de tener la oportunidad de subirse al escenario antes de la presentación de la "Loba".

En el inicio de su show, Shakira hizo su caminata por el medio del público, acompañada por un séquito de fanáticos, famosos y por los gritos ensordecedores del público que celebró su llegada. “La fuerte” fue el tema con el que abrió el show.

Pasando por grandes éxitos como "Inevitable", "Te Felicito" o "TQG", el momento más emotivo llegó con "Acróstico" donde esta noche, Shakira, en un show producido por Fénix Entertainment, sorprendió a sus fanáticos al subir al escenario junto a sus dos hijos, producto de su relación con el futbolista Gerard Piqué: Milán y Sasha.

La cantante brilló al interpretar la canción junto a sus hijos, quienes también participan originalmente en el video oficial, el cual es dedicada completamente a sus dos hijos y habla de la unión que mantienen.

El show terminó bien arriba con “Loba” y "Shakira: BZRP Music Session Vol. 53”, mientras brotaban por el aire fuegos artificiales, volaban dólares por el cielo porque, como dijo Shakira, y como viene demostrando desde hace varios años que "las mujeres ya no lloran, las mujeres factura".

Shakira volverá a subirse al escenario en el estadio Vélez Sarsfield este jueves en el marco de su último show en Buenos Aires, para después ir a brillar en Córdoba, donde se presentará el 14 y 15 de diciembre.