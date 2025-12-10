30°
10 de Diciembre, Jujuy, Argentina
Shakira
Gimena Accardi
San Pedro
adolescente
L-Gante
Melisa Russito
Siniestro Vial
Caimancito
El tiempo en jujuy

Alerta amarillo por fuertes tormentas para mañana

Es para la zona de los valles y las yungas donde se esperan fuertes lluvias y se extiende hasta el viernes.

Miércoles, 10 de diciembre de 2025 10:16

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por fuertes tormentas para la zona de los valles y las yungas para mañana jueves a la tarde y se extenderá hasta la madrugada y mañana del viernes.

Rige para las zonas de El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

 Ante esto el SMN recomienda evitar salir. No sacar la basura y limpiar los desagües. Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro de energía si ingresa agua. Alejarse de puertas y ventanas. Y si estas al aire libre recomiendan buscar refugio inmediato en un lugar o vehículo cerrado.

 

 

 

 

