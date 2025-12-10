La oposición se quedo con la presidencia de Concejo Deliberante de Perico

En horas de la mañana de ayer, la ciudad de Perico fue escenario de la asunción formal de los concejales electos, evento seguido inmediatamente por la elección de las nuevas autoridades del cuerpo legislativo.

La ceremonia de toma de posesión se realizó en el recinto del Concejo y contó con la jura de los ediles Pascual Ficoseco (Jujuy Crece), Mónica Alaniz (La Libertad Avanza), Mario Abraham (La Libertad Avanza) y Walter Cardozo (Partido Justicialista), quienes se suman al cuerpo deliberativo.

Posteriormente, en la sesión constitutiva, se aplicó una nueva lógica de conformación que busca restablecer la independencia del cuerpo legislativo y establecer una oposición firme. Esta propuesta, impulsada por La Libertad Avanza y respaldada por una mayoría, definió una conducción plural: Mario Abraham fue elegido como presidente, acompañado por Walter Cardozo como vicepresidente, Anahí Juárez como vicepresidente Segundo, Amalia Dagun como secretaria Parlamentaria y Juan Pola como secretario Administrativo.

Con esta estructura, el Concejo Deliberante de Perico se reposiciona en su rol esencial, ser un órgano de contralor, buscando restablecer el equilibrio político y garantizar que las decisiones del Ejecutivo municipal sean debatidas de manera plural y transparente. La elección de una figura opositora, Mario Abraham, para la presidencia marca un cambio importante, simbolizando que el Concejo "deja de ser una escribanía del intendente" y restableciendo una institución clave para la transparencia ciudadana.