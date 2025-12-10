Suena el último timbre para la Promo 2025 de la Escuela Marina Vilte

Los egresaditos de la Promo 2025 de la Escuela Marina Vilte vivieron una mañana cargada de celebración y sentimientos encontrados. Para muchos, ese último timbre marcó el final de siete años de trayectoria en la institución, un lugar que los vio crecer desde muy pequeños y que ahora los despide hacia nuevas metas.

La emoción y la alegría invadieron el establecimiento, compartidas por estudiantes, padres, docentes y directivos, quienes se congregaron para despedir a los alumnos que culminan su ciclo primario. La jornada del 10 de diciembre dejó el recuerdo imborrable de una etapa que finaliza, pero también la promesa del comienzo de nuevos desafíos educativos.

A la salida de la escuela, familias enteras aguardaban con carteles y mensajes de felicitación para sus hijos. Una batucada ambientó el momento con música, añadiendo aún más energía a la festividad. Los graduados del turno mañana atravesaron una napolitana, dando inicio oficial a la celebración. Entre espumas, risas y abrazos, los chicos de la Marina Vilte dijeron adiós a su escuela primaria y dieron la bienvenida a la ansiada secundaria.

El Tribuno de Jujuy estuvo presente en esta conmemoración y felicita a los niños y a sus familias por esta hermosa iniciativa. Que esta tradición, que ya se replica en diversas instituciones, continúe por muchos años más, compartiendo una alegría que, sin duda, marcará un momento para recordar toda la vida.