Alerta amarilla por tormentas para los próximos días

El servicio meteorológico nacional emitió una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad que podrían afectar a la zona en las próximas horas, extendiéndose hasta el día jueves y viernes de esta semana.

Las tormentas podrían presentarse de manera puntualmente fuerte, acompañadas por abundante precipitación en cortos periodos, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h.

Se estiman acumulados de lluvia entre 20 y 50 milímetros, con la posibilidad de superar dichos valores en sectores puntuales.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones y mantenerse informados ante posibles actualizaciones del alerta.