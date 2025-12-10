Conflictiva situación institucional en La Quiaca

En las últimas horas esta norteña ciudad se acopló escandalosamente a la triste lista de administraciones con complicados recambios de autoridades electas por mandato popular.

En este caso en particular, la polémica se generó en el Concejo Deliberante local, luego de serios inconvenientes en la sustanciación de la sesión preparatoria ordenada por reglamento, con el fin de aprobar los pliegos de los concejales a punto de entrar en funciones.

En jornada de miércoles debían asumir sus bancas, Gustavo Farfán, Marcela López y Silvano Velázquez.

La sesión preparatoria estaba prevista para las 10, solo ingresó al recinto Velázquez por orden de la ex presidente y edil saliente Mirta Moscoso, quien deja un manto de sospechas sobre su accionar.

En sus cuatro años de gestión, el vecino quiaqueño tristemente la recordará como una persona que trabajó para beneficio propio, y no del pueblo que la puso en el Concejo, además de no presentar ningún proyecto relevante.

El fundamento de la cuestionada ex funcionaria fue “inhabilidad moral”, para no dejar ingresar a Farfán y López, para luego en el recinto pueda asumir únicamente Silvano Velázquez.

Incluso el jefe de la Unidad Regional 5 Ariel Marcial, según sus palabras “tengo órdenes de no dejar ingresar a nadie más “, estuvo involucrado en todo lo sucedido.

Por lo que montó un operativo de seguridad “fantasma” con varias unidades de la Policía, móviles policiales, efectivos, cuando en los barrios la inseguridad crece diariamente y los uniformados nunca están presentes.

UERTE CUSTODIA POLICIAL ORDENADA POR EL JEFE DE LA REGIONAL 5

Nuevas autoridades

El insólito hecho que se describe, sucedió en medio de un clima de alto voltaje político, con personas presentes dentro y fuera del recinto legislativo que esperaban el desenlace de la misma.

En el interior, se eligieron las nuevas autoridades del cuerpo, Hugo Barro ocupará la presidencia, en tanto Trinidad Taboada y Walter Escalante vicepresidente primero y segundo respectivamente, acompañados por Silvano Velázquez.

Con ese panorama el Concejo Deliberante de La Quiaca tiene solamente a cuatro concejales en funciones de los seis, es toda una incógnita cuándo asumirán Gustavo Farfán y Marcela López, ganadores de las elecciones en mayo último.

Ante la conducta intransigente de sus pares, la oposición señaló con dureza que “creíamos que se respetaría la voluntad de quienes se expresaron mayoritariamente en las urnas para que el Concejo funcione con normalidad”.

Todo el proceso previo a esta sesión preparatoria estuvo “cargado de irregularidades y defectos, llamativamente ignorados por quienes más que nadie deberían conocer el procedimiento de renovación parcial del cuerpo”, denunciaron.