Denunció que un remisero le robó el teléfono celular

Remisero le robó el teléfono celular a una pasajera que no tenía para pagarle un viaje, de acuerdo a lo denunciado. El hecho ocurrió a bordo de un remis amarillo en las 150 Hectáreas de Alto Comedero en la capital jujeña.

El inusual ilícito ocurrió días atrás por la mañana, cuando la víctima se encontraba en el barrio capitalino de Malvinas junto a una amiga. En esas circunstancias, que alrededor de las 7 la damnificada decidió irse a su domicilio y salió a la avenida Mejías Este para buscar un remis. Fue entonces, que en un momento frenó su desplazamiento un vehículo, del cual la pasajera no recordaba marca, modelo, patente ni licencia del mismo.

La mujer lo abordó y le indicó al conductor que deseaba ir hasta el Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (Nido) "ARA San Juan" de las 150 Hectáreas de Alto Comedero.

Tras esto comenzó el viaje por las rutas y calles de la ciudad capital hasta el populoso sector, distante a varios kilómetros desde donde la mujer subió al vehículo. Minutos más tarde, cuando el chofer llegó hasta las inmediaciones del mencionado Nido, frenó el vehículo y le dijo el precio que debía abonar por el viaje, la suma de 10 mil pesos.

Ante esto, la pasajera le dijo al conductor que no tenía dinero para el pago requerido. De inmediato el remisero, sin mediar palabras, agarró el teléfono celular que tenía la denunciante, la obligó a bajarse, cerró la puerta del auto y arrancó para darse a la fuga.

Finalmente, la mujer se dirigió a la Subcomisaría de las 150 Hectáreas de Alto Comedero para realizar la denuncia aportando las características del conductor del remis.