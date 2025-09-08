Resultaron heridos tras el vuelco de una camioneta

Dos hombres resultaron heridos luego de volcar la camioneta en la que circulaban por la ruta nacional N° 40, a escasos kilómetros de la ciudad de La Quiaca. Los lesionados fueron trasladados al hospital "Jorge Uro", fuera de peligro. Se investigan las causales del hecho, tras las directivas del Ministerio Público de la Acusación.

Dos hombres resultaron heridos luego de volcar la camioneta en la que circulaban por la ruta nacional N° 40, a escasos kilómetros de la ciudad de La Quiaca. Los lesionados fueron trasladados al hospital "Jorge Uro", fuera de peligro. Se investigan las causales del hecho, tras las directivas del Ministerio Público de la Acusación.

El incidente vial fue advertido días pasados en hora de la tarde, cuando la Seccional 17° de la ciudad fronteriza recibió el alerta de los ocasionales transeúntes acerca de un siniestro en la ruta 40, a solo un kilómetro del oeste de la zona urbana quiaqueña.

Por esa razón, de inmediato una comisión policial arribó al escenario del hecho. Allí, alrededor de las 16 los agentes observaron la presencia de una camioneta marca Ford Ecosport volcada y con visibles daños materiales en la carrocería a pocos metros de la cinta asfáltica, mientras que los dos hombres que se trasladaban en el vehículo estaban fuera del mismo.

Tras esto, los agentes se acercaron a entrevistar a los heridos, quienes refirieron que viajaban desde la localidad de Timón Cruz, en el departamento Santa Catalina, hasta La Quiaca.

Más tarde arribó el personal médico del Same, que les realizó las primeras curaciones a los hombres y efectuó el traslado de los mismos hasta el hospital "Jorge Uro".

En el nosocomio, el ocupante que viajaba como acompañante, de 29 años, debió permanecer internado en la sala de observaciones. Por su parte, el conductor de la camioneta (34) sufrió heridas que no revistieron gravedad y, en consecuencia, no fue necesaria la internación.

A raíz de lo sucedido, desde la dependencia policial se comunicaron con el ayudante fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien solicitó la prueba de alcoholemia al conductor. La misma resultó negativa, tras haber sido practicada por el personal de la Dirección de Tránsito del municipio quiaqueño. Además, funcionarios de Criminalística del MPA se dirigieron al lugar donde sucedió el incidente, en la ruta nacional N° 40 a un kilómetro hacia el oeste de la ciudad fronteriza, para los peritajes que permitan conocer las causales del siniestro vial.