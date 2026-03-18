"Devoción en las Alturas" llegó a Buenos Aires

Con la mirada puesta en un fin de semana largo que promete niveles récord de ocupación, Jujuy llegó este miércoles a la Ciudad de Buenos Aires para presentar su calendario “Devoción en las Alturas”.

En un evento clave realizado en la Casa de Jujuy, lanzaron oficialmente la propuesta que busca consolidar a la provincia como el destino más elegido del Norte Argentino para esta Semana Santa 2026.

Según destacó el ministro Posadas, Buenos Aires sigue siendo el principal emisor de turistas hacia la provincia.

Buscamos superar el 70% de ocupación. Jujuy ofrece una conexión auténtica con la espiritualidad que no se encuentra en otro lugar”

Además, recordaron que el nuevo vuelo de Flybondi entre Córdoba y Jujuy potenciará la llegada de visitantes que podrán participar activamente las tradiciones, como los vía crucis y las ermitas.

El Ministerio de Turismo y Cultura digitalizó toda la agenda. A través de un código QR disponible en redes sociales y folletería, los turistas pueden descargar el cronograma completo con más de 150 actividades en su celular.