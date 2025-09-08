Mercado Pago frenó la venta de dólares

En medio de la fuerte tensión financiera que provocó la derrota electoral de La Libertad Avanza, la plataforma MercadoPago , fundada por Marcos Galperin, interrumpió este lunes la venta de dólares a sus usuarios. La operatoria recién se reanudó pasadas las 13, tras más de dos horas de parálisis en el mercado cambiario digital.

La situación, que afectó a la principal fintech del país y cuyo CEO es considerado uno de los aliados empresariales más cercanos al presidente Javier Milei, generó alarma entre pequeños ahorristas e inversores minoristas.

Según confirmó Noticias Argentinas, el freno en las operaciones de la aplicación —reportado inicialmente por la periodista Rosalía Costantino— coincidió con la decisión del Banco Nación de establecer un nuevo techo oficial para la divisa, en un intento de contener la volatilidad tras el resultado electoral.