Francos felicitó a Kicillof por el resultado en Buenos Aires

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le envió un mensaje por Whatsapp al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, para felicitarlo por el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas provinciales. Pese a este gesto, fuentes de Presidencia desestimaron que vaya a producirse la reunión que Kicillof le reclamó al presidente Javier Milei luego de conocerse el resultado de la votación.

"Entendemos que Kicillof quiera mostrarse como que ganó una elección presidencial. Pero ganó una legislativa provincial. Pedir que lo llame el Presidente es una chicana", plantearon voceros consultados por la prensa.

Además del chat con Kicillof, Francos ya había tenido una conversación el domingo a la noche con su par bonaerense, Carlos Bianco.

El gobernador bonaerense siguió ayer insistiendo en la necesidad de que el presidente Milei "levante el teléfono" para coordinar con él una reunión entre ambos.

"Ayer (por anteayer) le hice varios pedidos a Milei, sin reciprocidad porque no ha parado de insultarme. Le pedí que el día de hoy levante el teléfono y tengamos una reunión. Hasta ahora no pasó nada", lamentó Kicillof, quien consideró que el mandatario debe ponerse "a disposición de una conversación" para que "no se pierdan más puestos de trabajo".

"Es por el bien de la situación en general... Imaginate que no es que me muero de ganas pero tengo una responsabilidad como gobernador de la provincia más grande en términos de población, y viendo que el gobierno está en términos de una situación grave", agregó.

El mandatario de la provincia de Buenos Aires le reclamó al jefe de Estado que "cambie el rumbo" ya que "sus políticas están haciendo sufrir a toda la gente".

Kicillof señaló que pese al triunfo peronista en las elecciones "ahora no cambió todo, sigue gobernando Milei y necesitamos que cambie el rumbo".

"Tiene esa responsabilidad, cuidar a la gente, a los jubilados, a los laburantes. Lo dice la Constitución, y lo está incumpliendo. No puede gobernar por vetos y por decretos, tiene que haber consenso, no puede hacer lo que se le cante", apuntó.