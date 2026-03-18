Detienen a dos delincuente tras hurto en el Mercado de Concentración

Efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 1 lograron la aprehensión de dos hombres en las primeras horas de hoy, acusados de cometer un hurto en perjuicio de un comerciante en la zona del Mercado de Concentración.

El hecho se produjo cuando los policías realizaban recorridos de prevención por el barrio Almirante Brown y observaron a dos sujetos en actitud sospechosa. Al notar la presencia policial, ambos intentaron darse a la fuga, pero fueron rápidamente interceptados y reducidos por los agentes.

Durante el cacheo de rigor, los uniformados encontraron entre sus pertenencias un bolso que contenía documentación y objetos personales. Tras las primeras averiguaciones, se logró determinar que los elementos pertenecían a un hombre que minutos antes había sido víctima de un hurto mientras se encontraba en las inmediaciones del Mercado de Concentración. El damnificado ya había radicado la denuncia correspondiente en la Comisaría Sexta.

Fuentes policiales confirmaron que ambos detenidos son "conocidos en el ámbito delictual" y poseen un extenso prontuario por hechos similares. En poder de los sospechosos se secuestró dinero en efectivo y diversas pertenencias de la víctima.

Ambos sujetos luego de ser detenidos quedaron a disposición de la justicia.