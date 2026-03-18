Renunció Fernando Bearzi, titular de la Anses

El hasta ahora titular de Anses, Fernando Bearzi, quedó ayer afuera del organismo. Según indicaron fuentes del Gobierno, dejó su cargo en medio de un "acuerdo" con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que quiere darle una impronta diferente al área y pasar a una nueva etapa de digitalización.

La nueva dimisión, la número 239 en la era de Javier Milei como presidente según datos del politólogo Pablo Salinas, que lleva el racconto de estos casos, se dio en medio de un conflicto interno en la administración libertaria entre la secretaria general, Karina Milei; y el estratega Santiago Caputo.

Pettovello ya definió quién quedará a cargo de esta parte del Estado: Guillermo Arancibia, un funcionario que -de acuerdo a lo que detallaron fuentes oficiales- ya formaba parte del área desde hace años, pero que había sido removido de la mesa central de decisiones por Bearzi -un hombre cercano a Luis Caputo- cuando desembarcó junto a su equipo en Anses. Arancibia oficiaba actualmente en el área de Prestaciones.

Arancibia será el cuarto director general de Anses bajo la administración mileísta: ya pasaron por ese cargo Osvaldo Giordano, Mariano de los Heros y Bearzi. La última salida se conoció en paralelo con la decisión de Capital Humano de dar de baja el plan social Volver al Trabajo, que tenía a 900.000 beneficiarios que percibían un monto de $78.000. Funcionaba como una suerte de fondo de desempleo.

La desafectación de Bearzi como jefe de Anses venía barajándose hace tiempo y terminó de concretarse este martes, según fuentes oficiales. "Se fue de común acuerdo con Pettovello, que quiere hacer una modernización en la Anses y para eso necesita un equipo para esta nueva etapa", refirieron fuentes al tanto del relevo.

Los que conocen los movimientos de Pettovello sostienen que la ministra quiere imprimirle mayor "eficiencia" y "digitalización" al organismo. Y como es tradición en Anses, el jefe que ingresa viene con un equipo; por lo tanto, se va Bearzi y también el personal que llegó con él al área.

Resorte del poder

A lo largo de la historia, la Anses fue uno de los sectores del Estado con fuerte peso político y que por eso no escapa de las internas. La cartera tiene una dotación de personal que el Gobierno pretende reducir, por eso se lanzó un plan de retiros voluntarios en coordinación con el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger.

Ese programa -que salió publicado anteayer en el Boletín Oficial con firma de Bearzi, quien ayerdejó el organismo- está dirigido a empleados de planta permanente con al menos dos años de antigüedad.

Como parte de las tareas que se desarrollan en ese ente de la administración pública están el otorgamiento y el pago de jubilaciones y pensiones, como así también el manejo de las asignaciones familiares y los planes de asistencia. Además, uno de los temas sensibles del área es la administración del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), del cual Bearzi tenía conocimiento de primera mano.

Tras conocerse la novedad, el Ministerio de Capital Humano emitió un escueto comunicado en el que se limitó a confirmar que Arancibia será desde ahora el titular del área. "Las nuevas autoridades se enfocarán en la digitalización de los procesos, con el objetivo de optimizar la gestión, agilizar trámites y modernizar el organismo", señaló la cartera de Pettovello.

Hace dos semanas, en la Secretaría de Trabajo, otra área bajo la órbita de Pettovello, también hubo bajas. Julio Cordero, a cargo de la secretaría, perdió a su virtual número dos, Eugenia Cortona, que se desempeñaba como subsecretaria de Empleo y Formación Laboral. También se fue Darío Silvestro, titular de la dirección de Asociaciones Sindicales.

Los números

En base a datos que publica el politólogo Pablo Salinas, hasta ayer había 239 funcionarios políticos que abandonaron la gestión desde que arribó Milei a la Casa Rosada.

En la plana mayor del Ejecutivo se acumulan las salidas de Nicolás Posse y Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete; Guillermo Ferraro en Infraestructura; Diana Mondino y Gerardo Werthein en la Cancillería; Lisandro Catalán en el Ministerio del Interior; Mario Russo en el Ministerio de Salud; Luis Petri en el Ministerio de Defensa y Patricia Bullrich en el de Seguridad para asumir en el Congreso; y Mariano Cúneo Libarona -el último que se fue- en Justicia. El total: diez funcionarios de alto rango entre jefe de Gabinete y ministros.