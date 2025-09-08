Investigan el crimen de un hombre en una zona rural

Un hombre identificado como Manuel Corral, de 55 años, falleció ayer minutos antes de las 8 producto de una herida en el cuello provocada por un cuchillo, mientras era asistido en el hospital "Arturo Zabala" de la ciudad de Perico.

La víctima había sido trasladada desde un campo aledaño a la ruta provincial N° 10, a la altura de la finca "El Pongo" del municipio periqueño. Por esa razón, el personal de la Brigada de Investigaciones trabajó en el escenario del hecho para recabar las pruebas necesarias y así instruir la causa.

Más allá del hermetismo que rodea al caso, El Tribuno de Jujuy pudo saber que alrededor de las 6 del domingo el Same llevó hasta el nosocomio a Corral desde la zona rural cercana a la ruta 10. La víctima fue ingresada a la guardia en estado crítico con una herida cortante en el lado derecho del cuello que le provocó la pérdida de abundante sangre.

Desde ese momento, los profesionales de la salud hicieron los esfuerzos para estabilizar a la víctima, aunque perdió sus signos vitales cerca de las 7.50.

Investigación

No obstante, al mismo tiempo que Corral era arribado en la ambulancia, un familiar suyo que no se identificó ante el personal policial, narró en la guardia que la víctima fue agredida por otra persona con un objeto punzocortante en el cuello.

Esta novedad fue comunicada de inmediato a los uniformados de la Unidad Regional 6, que de inmediato envió una comisión hasta el domicilio en el cual sucedió el hecho. En el sitio se encontraban familiares de Corral, quienes fueron entrevistados por los agentes de la Brigada de Investigaciones de Perico, quienes llegaron de manera simultánea.

A partir de ese momento, comenzaron las pesquisas bajo las órdenes del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Los trabajos se centraron en la búsqueda de testigos del posible ilícito y de evidencias, junto a integrantes de la Dirección de Criminalística de la Policía de Jujuy para la investigación en curso. Estas labores se llevaron adelante con el objetivo de encontrar quién fue el responsable del ataque que desencadenó la muerte de Corral, de 55 años, para luego impartir la orden de detención correspondiente.

Al cierre de esta edición, se desconocía si había sido localizado un posible sospechoso que podría estar implicado en el hecho.

El escenario del hecho

Este diario se adentró por los campos cercanos al escenario del hecho, ocurrido en las primeras horas de ayer, para dialogar con los vecinos de la zona, en las inmediaciones de la ruta provincial N° 10. Se trata de un camino de tierra, cuyo trazado comienza en la autopista de la ruta nacional N° 66, por un costado del Parque Industrial periqueño.

El trazado discurre en paralelo al río Perico, en sentido este-oeste hasta finalizar en el cruce con la ruta nacional N° 9, a escasos kilómetros al sur de la localidad de El Ceibal.