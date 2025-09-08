Ledesma tiene representante

En una noche mágica, colmada de emociones y bajo el frío característico de una noche de septiembre, se vivió en el Complejo Municipal de Yuto la gran elección de la reina departamental de Ledesma. Estuvo presente el intendente anfitrión David Abraham, junto a autoridades de las diferentes localidades del departamento.

En una noche mágica, colmada de emociones y bajo el frío característico de una noche de septiembre, se vivió en el Complejo Municipal de Yuto la gran elección de la reina departamental de Ledesma. Estuvo presente el intendente anfitrión David Abraham, junto a autoridades de las diferentes localidades del departamento.

Un total de 18 jóvenes candidatas desfilaron sobre un escenario espléndidamente preparado por las promociones de las escuelas locales, brindando un espectáculo lleno de belleza, entusiasmo y alegría que se extendió hasta altas horas de la madrugada.

Tras una difícil elección, el jurado consagró como reina departamental a Catalina Dadah, representante de la Escuela de Minas de Yuto. La acompañan en el trono la primera princesa, Julieta Denis (Etha de Libertador); segunda princesa, Bianca Sosa (Colegio Fasta, Libertador); primera dama de honor, Denise Toscano (Escuela Normal, Libertador); y segunda dama de honor, Agustina Tortolay Ménez (Bachillerato Nº 8, Caimancito). Además, se otorgaron menciones especiales como miss simpatía a María José Fuentes (Bachillerato Nº 7, Calilegua); y miss elegancia, Valentina Mendieta (Colegio Nº 65, Libertador).

La velada también tuvo su espacio para los varones, resultando electos chico 10 Nicolás Ruiz Díaz (Libertador); miss elegancia, Lautaro Llanos Mata (Etha); y miss simpatía, Emiliano Lima (Comercio Nº 4, Libertador).