Para bailar y entender la cultura del Hip Hop

Durante este mes y el mes que viene, se dictará en el Centro de Arte Joven Andino (Caja), ubicado en Alvear 534, el taller de Hip Hop, a cargo de Aaron VX.

Está destinado a jóvenes interesados en incursionar en el hip hop, su cultura y su historia.

Aaron VX es tricampeón en Jujuy y Buenos Aires, de las Competencias ABC (años 2016, 2017 y 2018). Su nombre es Aaron Santiago Veliz, y artísticamente se presenta como Aaron VX.

Explica que el taller busca bailar música G-Funk, Trap, Hip Hop old school, Future beat y otros ritmos similares ya instaurados en la cultura popular del barrio y del rap del Bronx.

Con un abordaje integral los jóvenes participantes sumaran información y técnicas que enriquecen dicho estilo, sin olvidar la historia y la cultura única del Hip-Hop.

Partiendo de sus pasos básicos, los tipos y sub estilos del Hip-Hop, como así también sus técnicas y herramientas en el freestyle (improvisación).

Los interesados en participar pueden requerir mayor información e inscribirse contactándose con Aaron al 3885019986, por Instagram: aaron_vx, o mail [email protected].

Aaron Santiago Veliz, más conocido como AaronVX, lleva 9 años formándose en muchos estilos del Street dance como Locking, Popping, Waacking y se especializó en Hip Hop.

Es egresado del colegio Centro Polivalente de Artes, en la especialidad de Danzas Folclóricas Argentinas, campeón 3 años seguidos de la competencia ABC Producciones (2016 a 2018) tanto en Jujuy como en Buenos Aires, actuando como solista. Y también clasificó para Brasil donde también salió campeón solista (2017).

Participó en diferentes competencias locales, como Be The Waack (2022 a 2025), Flow Andino (2021 a 2024), El Templo Battle de Buenos Aires (2024 a 2025), y Swing With Pause de Santiago del Estero, donde ganó el primer lugar en la categoría Locking (2025).