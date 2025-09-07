Catalina Dadah es la nueva representante del departamento Ledesma

La elegida como nueva embajadora fue Catalina Dadah, alumna de la Escuela de Minas de Yuto, quien tendrá la responsabilidad de representar al departamento en la Elección Provincial, prevista para el próximo 22 de septiembre.

La elegida como nueva embajadora fue Catalina Dadah, alumna de la Escuela de Minas de Yuto, quien tendrá la responsabilidad de representar al departamento en la Elección Provincial, prevista para el próximo 22 de septiembre.

Junto a ella fueron distinguidas Agustina Canda como primera representante y Victoria Villafañe como segunda representante. En tanto, el título de Chico 10 quedó en manos de Maximiliano Caballero.

Con espectáculos de baile y un marco festivo, los estudiantes vivieron una noche inolvidable que marcó una nueva edición de la tradicional celebración juvenil en Ledesma.