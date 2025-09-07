¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

ONDA ESTUDIANTIL 2025

Catalina Dadah es la nueva representante del departamento Ledesma

En la noche de ayer, el departamento de Ledesma llevó adelante su elección departamental en el Complejo Municipal “Juan Domingo Perón” de Yuto, donde 18 jovencitas fueron protagonistas de una velada llena de emoción y alegría estudiantil.

Domingo, 07 de septiembre de 2025 12:18

La elegida como nueva embajadora fue Catalina Dadah, alumna de la Escuela de Minas de Yuto, quien tendrá la responsabilidad de representar al departamento en la Elección Provincial, prevista para el próximo 22 de septiembre.

Junto a ella fueron distinguidas Agustina Canda como primera representante y Victoria Villafañe como segunda representante. En tanto, el título de Chico 10 quedó en manos de Maximiliano Caballero.

Con espectáculos de baile y un marco festivo, los estudiantes vivieron una noche inolvidable que marcó una nueva edición de la tradicional celebración juvenil en Ledesma.

