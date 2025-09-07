“Impacto Juvenil” y escuela bíblica, en labor altruista

Con la premisa de compartir, ayudar y colaborar con los estudiantes en este mes tan especial, es que desde el grupo "Impacto Juvenil" se realizó esta visita para sumarse al festejo estudiantil.

Los integrantes del equipo llegaron a los canchones con la intención de acompañar a los jóvenes del Bachillerato 6 "Islas Malvinas", llevando pizzetas y gaseosas para compartir junto a materiales reciclables, con el fin de asistir en el trabajo artístico que efectúan con la carroza para la presente edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

MATERIAL RECICLABLE | DESTINADO AL ARMADO DE LA CARROZA DEL “BACHI” 6

En esta oportunidad, llevaron además galletas y elementos útiles para complementar la obra en la que se encuentra enfocada la Promoción 2025.

RONDA MÁGICA | NIÑOS COMPARTIENDO UNO DE LOS JUEGOS TRADICIONALES.

Asimismo, aprovecharon la ocasión para sortear regalos entre los carroceros, para que todos se lleven una sorpresa personal, detalle que cada uno de los alumnos recibió con entusiasmo y agradecimiento.

Desde el grupo agradecieron a los profesores y a los estudiantes por la cálida recepción, sin olvidarse de dejar bendiciones para ellos, en todo momento.

VISITA A “LOS PUMAS” | LLEVARON PIZZETAS Y GASEOSAS PARA LOS JÓVENES.

Es importante destacar que el grupo de la escuela bíblica, perteneciente a la Iglesia "Asamblea de Dios", también efectuó otra labor altruista por el festejo del Día del Niño, llevando a cabo una jornada inolvidable que inició con una chocolatada y facturas para todos los presentes en Los Molinos.

La diversión y el entretenimiento estuvieron presentes, por lo que captaron la atención de todos, primero con la clásica ronda en medio del predio, junto a las propuestas con pelotas, al rodar con cartones y el juego de la cuerda, donde dos equipos se enfrentaron por medio de sus fuerzas.

Los maestros y un grupo de jóvenes de la iglesia central desarrollaron su labor con especial dedicación, para luego almorzar todos juntos con gelatina de postre.

En horas de la tarde, se llevó a cabo la entrega de regalos y la bolsita con golosinas que los niños agradecieron amablemente.

LAS NIÑAS | RECIBIERON CON ALEGRÍA SUS OBSEQUIOS EN UNA JORNADA SOLEADA Y MUY ESPECIAL.

Y como cierre de la jornada, se repartió dulzuras para todos y una torta, concluyendo un día cargado de alegría, juegos y sorpresas. Desde el grupo reconocieron el apoyo de los pastores Jorge Enrique Eisenacht y Abraham Sejas por el transporte; y por el trabajo en la cocina, a los hermanos Martina Martínez, Eulogia Corimayo y Pedro Zurita, como así también la colaboración del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia por la donación de golosinas y el equipo de la escuela bíblica que siempre trabaja brindando todo.