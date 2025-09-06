Cuánto hay que ganar en Argentina: el ranking de los sueldos que se piden, rubro por rubro

En un contexto en el que el mercado laboral muestra señales de retracción y las oportunidades no sobran, las expectativas salariales de los argentinos siguen en aumento. Pese a la cautela de las empresas para incorporar personal, los pedidos de sueldo pretendido continúan en alza, empujados por la inflación y la necesidad de mantener el poder de compra.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, con datos actualizados a septiembre 2025, la pretensión salarial en nuestro país está en aumento y varía por rubro, aunque el común denominador es que los trabajadores tienen expectativas de ganar un mejor sueldo para hacerle frente al creciente costo de vida y las condiciones del país.
A continuación se reproduce el ránking de la pretensiones salariales de los trabajadores argentinos en el sitio de empleo Bumeran.
Los sueldos que piden los trabajadores argentinos en septiembre 2025
Gerencia y Dirección General - $2.656.894
Minería, Petróleo y Gas - $1.925.798
Ingenierías - $1.586.004
Recursos Humanos y Capacitación - $1.587.419
Ingeniería Civil y Construcción - $1.567.827
Naviero, Marítimo, Portuario - $1.549.374
Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones - $1.514.126
Marketing y Publicidad - $1.481.170
Aduana y Comercio Exterior - $1.436.896
Comercial, Ventas y Negocios - $1.343.494
Seguros - $1.372.030
Producción y Manufactura - $1.361.731
Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas - $1.303.683
Administración, Contabilidad y Finanzas - $1.662.347
Diseño - $1.108.576
Educación, Docencia e Investigación - $1.156.628
Salud, Medicina y Farmacia - $1.155.727
Legales - $1.149.963
Departamento Técnico - $1.102.791
Enfermería - $1.101.719
Sociología / Trabajo Social - $1.175.634
Abastecimiento y Logística - $1.220.734
Oficios y Otros - $961.152
Secretarías y Recepción - $932.620
Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing - $850.430
Gastronomía y Turismo - $847.103