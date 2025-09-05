¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Artes escénicas

"Entretelones", teatro tucumano en El Pasillo

La obra teatral se presentará en nuestra ciudad mañana a las 21 en el Teatro El Pasillo.Combina maestría en actuación, música en vivo, danza y el encanto del radioteatro.

Viernes, 05 de septiembre de 2025 00:00
ACTUACIONES | FEDERICO “INDIO” ARMANINI Y MARIO RAMÍREZ, DIRIGIDOS POR JORGE DE LASSALETTA.

Se presentará en Jujuy, "Entretelones", una obra escrita por el reconocido dramaturgo tucumano Manuel Maccarini, y protagonizada por Federico "Indio" Armanini y Mario Ramírez, bajo la dirección del maestro Jorge de Lassaletta. La cita es mañana a las 21, en el Teatro El Pasillo (José de la Iglesia 1190).

La propuesta combina con maestría en actuación, música en vivo, danza y el encanto nostálgico del radioteatro.

Entretelones recorre con agudeza y humor la historia de una pequeña compañía radioteatral. Transcurre hacia 1950, en plena gira de la Compañía Radioteatral de Javier Sultán por el interior del país, presentando el clásico Don Juan al galope. Sin embargo, una serie de enredos amorosos sacuden la rutina: Don Sultán, poseído por su personaje, ha conquistado a las tres actrices del elenco, que, al descubrir la verdad, abandonan la compañía.

Desde ese conflicto, se despliega una trama original y desbordante de teatralidad: para cumplir con sus compromisos, Don Sultán entrena a su discípulo en el arte de encarnar a la mujer ausente. Esta transformación culmina en una gran escena, donde ambos intérpretes resuelven el destino de la compañía sellando una insólita y brillante dupla escénica.

Lo que sigue es un acto de supervivencia escénica: dos hombres deben reinventar el elenco, reinventarse a sí mismos, y reencarnar el espectáculo. En esa transformación se funden la danza, el radioteatro y el teatro dentro del teatro, en un homenaje desbordante a la escena como territorio de juego, de verdad, de fuga y de revelación.

Con asistencia y producción de Sebastián Torasso, la música original es de Pablo Santi y coreografías de Alejandra Martínez.

 

