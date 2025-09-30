Aseguran que Zoe Bogach habría estado con Leandro Paredes y se habría “mensajeado” con Mauro Icardi

Zoe Bogach, ex Gran Hermano, protagoniza un escándalo mediático tras la reciente ruptura de su relación con Manuel Ibero. Con varias acusaciones de ambas partes por infidelidad y malos tratos en el medio, Manuel reveló que la influencer mantenía conversaciones con futbolistas en pareja.

La ex "hermanita" sorprendió a sus seguidores al exponer capturas de pantalla de su entonces pareja con varias mujeres, tildándolo de infiel y de haberla manipulado durante su relación.

El joven, que fue pareja de Bogach por al menos dos años, contraatacó realizando un vivo en Tik Tok contando las infidelidades de parte de ella: “Zoe y Paredes estuvieron pelotudeando en un boliche. No sé si se mensajeaban o qué. Paredes está casado, juega en Boca. Yo lo re quería, pero después de eso me re calenté”.

Y ahondó más sobre el tema: “Paredes le decía a Rosina que Zoe le encantaba, que era su debilidad”.

Por otra parte, reveló que otro de los involucrados fue Mauro Icardi: “Le habló por una cuenta trucha y le mandaba fotos con la China. Le decía que no podía hablar mucho, pero quería mostrarle que era él”.

Hasta el momento, la influencer no habló de las declaraciones de su ex, pero sí volvió a mencionar sobre las infidelidades de su pareja y las situaciones que sufrió en su relación.