El gobernador recorrió las obras de la Ruta Provincial 56

El gobernador Carlos Alberto Sadir recorrió la Ruta Provincial 56 en el sector de Carahunco, donde se llevan adelante obras de pavimentación y mejoramiento integral del tramo que conecta con La Mendieta.

En la oportunidad, el mandatario señaló que "estamos recorriendo este tramo de la Ruta 56, que va desde Carahunco hasta La Mendieta. Se trata de una obra fundamental para complementar y finalizar este corredor vial, y estamos muy contentos de ver cómo avanza. Confiamos en que en poco tiempo más estará en condiciones de brindar mayor seguridad y comodidad a la gran cantidad de personas que transitan por esta zona", resaltó.

Asimismo, destacó la importancia de la obra para mejorar el servicio de transporte público y añadió: "Es fundamental que los colectivos que recorren la zona puedan contar con una ruta pavimentada y segura. El ritmo de ejecución es muy importante, lo que nos da la expectativa de contar prontamente con la ruta finalizada", insistió el mandatario.

Sadir subrayó que la intervención no solo representa una mejora en términos de conectividad, sino también en seguridad vial.

"El pavimento estaba muy deteriorado y eso complicaba la circulación; mucha gente evitaba este camino por su mal estado. Ahora quedará totalmente renovado, recuperando su importancia histórica como vía de conexión entre San Salvador de Jujuy, La Mendieta y la zona de San Pedro", apuntó.

Finalmente, el gobernador remarcó la decisión de sostener la inversión en infraestructura a pesar del contexto nacional y agregó que "seguimos invirtiendo en obra pública, aún cuando el Gobierno nacional tomó una decisión contraria, de no avanzar en este sentido. Creemos que un Estado eficiente y con equilibrio presupuestario debe garantizar obras fundamentales para la comunidad, como esta, y también en áreas esenciales como salud y educación. La buena administración de los recursos nos permite continuar con proyectos que generan desarrollo y mejoran la calidad de vida de los jujeños", expresó.

Cabe señalar que estas obras se concretan a través del plan "Jujuy Construye", con fondos provinciales.