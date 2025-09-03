El Tribuno agasajó a las candidatas de Palpalá

Las 11 candidatas a representante estudiantil del departamento de Palpalá visitaron hoy las instalaciones del diario El Tribuno de Jujuy, donde fueron agasajadas en vísperas de la elección que se realizará mañana a las 20:30 en el Estadio Olímpico.

Las 11 candidatas a representante estudiantil del departamento de Palpalá visitaron hoy las instalaciones del diario El Tribuno de Jujuy, donde fueron agasajadas en vísperas de la elección que se realizará mañana a las 20:30 en el Estadio Olímpico.

La administradora del diario, Jacqueline Méndez Mealla, dio la bienvenida a las jóvenes y compartió con ellas un emotivo encuentro. Las candidatas tuvieron la oportunidad de vivir la experiencia de una sesión de fotos profesional y la grabación de videos que se publicarán en la página web del diario, sus redes sociales y en un suplemento especial de "Onda Estudiantil".

En un diálogo cercano, Méndez Mealla deseó a las estudiantes una experiencia inolvidable. "Espero que esta vivencia les sirva para forjar una actitud siempre positiva y que conserven la frescura y la alegría ante las diferentes situaciones de la vida", expresó. El agasajo culminó con un almuerzo ligero que incluyó frutas variadas, jugos y bocaditos.

Las candidatas que competirán mañana son: