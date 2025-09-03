Jujuy sumó 51 ablaciones en el año en hospitales Paterson, Pablo Soria y San Roque

El Ministerio de Salud de Jujuy informa a la comunidad que gracias a un enorme trabajo que se despliega de manera permanente, con equipos profesionales altamente capacitados y un sistema articulado y con capacidad instalada en el que intervienen diferentes áreas e instituciones, la provincia concretó tres nuevos operativos de ablación en hospitales Paterson de San Pedro y Pablo Soria y San Roque de la capital, lo que se traduce en un total de 51 procedimientos en el transcurso de 2025.

Cada operativo de ablación permite multiplicar las oportunidades de recuperación a personas de todas las edades que transitan situaciones críticas de salud y requieren un trasplante.

Para ello, es fundamental la sensibilización de la comunidad en su conjunto sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos que constituye un acto solidario y una práctica que el sistema de salud desde los ámbitos público y privado desarrolla en cumplimiento de rigurosos estándares de seguridad y calidad.

Importante

Por mayor información se puede concurrir a la sede del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAIJUY) en Güemes 1360 de San Salvador, de lunes a viernes de 8 a 12 horas o comunicarse al 4221228.