¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
3 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Onda estudiantil
Gobierno de Jujuy
PERICO
Inspectores de Tránsito
Corte Suprema
Onda estudiantil
Gobierno de Jujuy
PERICO
Inspectores de Tránsito
Corte Suprema

DÓLAR OFICIAL

$1375.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1350.00

3884873397
PUBLICIDAD
Donación de órganos

Jujuy sumó 51 ablaciones en el año en hospitales Paterson, Pablo Soria y San Roque

La donación de órganos es posible gracias a una comunidad comprometida.

Miércoles, 03 de septiembre de 2025 16:14

El Ministerio de Salud de Jujuy informa a la comunidad que gracias a un enorme trabajo que se despliega de manera permanente, con equipos profesionales altamente capacitados y un sistema articulado y con capacidad instalada en el que intervienen diferentes áreas e instituciones, la provincia concretó tres nuevos operativos de ablación en hospitales Paterson de San Pedro y Pablo Soria y San Roque de la capital, lo que se traduce en un total de 51 procedimientos en el transcurso de 2025.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Ministerio de Salud de Jujuy informa a la comunidad que gracias a un enorme trabajo que se despliega de manera permanente, con equipos profesionales altamente capacitados y un sistema articulado y con capacidad instalada en el que intervienen diferentes áreas e instituciones, la provincia concretó tres nuevos operativos de ablación en hospitales Paterson de San Pedro y Pablo Soria y San Roque de la capital, lo que se traduce en un total de 51 procedimientos en el transcurso de 2025.

Cada operativo de ablación permite multiplicar las oportunidades de recuperación a personas de todas las edades que transitan situaciones críticas de salud y requieren un trasplante.

Para ello, es fundamental la sensibilización de la comunidad en su conjunto sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos que constituye un acto solidario y una práctica que el sistema de salud desde los ámbitos público y privado desarrolla en cumplimiento de rigurosos estándares de seguridad y calidad.

Importante

Por mayor información se puede concurrir a la sede del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAIJUY) en Güemes 1360 de San Salvador, de lunes a viernes de 8 a 12 horas o comunicarse al 4221228.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD