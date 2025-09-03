¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
3 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Corte Suprema
CASA DEL HORROR
Corte Suprema
CASA DEL HORROR

DÓLAR OFICIAL

$1375.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1350.00

3884873397
PUBLICIDAD
Centro Cultural Mirentxu

Poesía y música en Casa Baca con "SaVias Palabras"

La velada combinará poesía y música.

Miércoles, 03 de septiembre de 2025 19:23

El próximo sábado 6 de septiembre a las 21 horas, el Centro Cultural Mirentxu abre las puertas de Casa Baca (Illia 64, barrio Los Perales) para una nueva edición de SaVias Palabras, con la participación de Pucho González.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El próximo sábado 6 de septiembre a las 21 horas, el Centro Cultural Mirentxu abre las puertas de Casa Baca (Illia 64, barrio Los Perales) para una nueva edición de SaVias Palabras, con la participación de Pucho González.

La velada combinará poesía y música, bajo el lema “Desafiamos todo el tiempo, salir de la zona de confort... es crecer”. La propuesta contará además con el acompañamiento de Bodega Santa Rosa de Lima de Tilcara.

Las entradas se consiguen en puerta y los cupos son limitados.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD