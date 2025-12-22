Esta tarde, dos referentes de la escena musical jujeña ofrecerán un concierto navideño en la Plaza de las batallas del Cabildo histórico ubicado en Belgrano, entre Gorriti y Sarmiento de la capital provincial.

Se trata del Coro Kamay y Los de Jujuy que, a partir de las 19.30, brindarán un repertorio especialmente pensado para la ocasión.

El Coro Kamay -de gran trayectoria- y Los de Jujuy -que encarnan la música popular del norte de la provincia- compartirán escenario en un encuentro que promete sensibilidad interpretativa y conexión con el público. La Plaza de las Batallas se convertirá entonces en un punto de encuentro para quienes buscan celebrar el cierre del año con música de calidad y arraigo local.

Una entrega de prensa mencionó que “este concierto navideño se inscribe en la programación cultural que busca cerrar el calendario con propuestas accesibles, donde la comunidad pueda experimentar en vivo el talento de artistas que representan distintas facetas de la producción musical jujeña”.

“El Ministerio de Cultura y Turismo sostiene estos espacios de encuentro entre artistas y público, entendiendo que la programación estable de eventos culturales fortalece el tejido comunitario y visibiliza el trabajo de quienes construyen escena desde Jujuy. Una noche de verano, voces que se elevan al cielo del Cabildo y la oportunidad de despedir el año celebrando la música que nos representa”, puntualizó. La entrada al concierto será libre y gratuita.