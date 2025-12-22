Mantenimiento y mejoras técnicas

Los equipos de Operaciones y Gerencia Técnica del Tren Solar de la Quebrada se encuentran trabajando en el mantenimiento preventivo y revisión integral, con avances significativos en los trabajos técnicos y de reacondicionamiento de las unidades. En este marco, el servicio permanecerá momentáneamente suspendido hasta el 1 de enero inclusive, mientras continúan las tareas previstas.

El gerente de Operaciones del Tren Solar de la Quebrada, Sebastián Luna, destacó: "Este mantenimiento no solo responde a una planificación técnica, sino también a la experiencia de un año con una demanda que superó ampliamente lo previsto. Es fundamental contar con equipos propios comprometidos y con empresas locales nos permite intervenir de manera precisa sobre cada unidad y asegurar que el tren vuelva a operar en las mejores condiciones posibles, priorizando siempre la seguridad y la calidad del servicio".

Durante las primeras etapas del proceso ya se concretaron acciones clave, entre ellas la colocación de un nuevo vidrio panorámico, intervención que requirió desmontaje técnico, calibración estructural y verificación de seguridad,a cargo de proveedores locales especializados, respetando los estándares operativos del sistema ferroviario y las características particulares de las unidades. Este trabajo forma parte del plan de mejoras continuas del Tren Solar de la Quebrada que se aplica sobre el material rodante, especialmente luego de una temporada de alta demanda.

Durante este periodo, las tareas de mantenimiento incluyen la revisión del sistema de baterías de litio, controles eléctricos y electrónicos, chequeo de frenos, suspensión y tracción, inspección del trazado ferroviario y señalización, junto con un mantenimiento interior profundo que contempla limpieza integral, reacondicionamiento de butacas y puesta a punto de los espacios destinados a los pasajeros.

Empleo local

Para la ejecución de estas intervenciones, el Tren Solar trabaja de manera articulada con empresas locales especializadas, fortaleciendo el entramado productivo de la provincia y asegurando que los trabajos se realicen con conocimiento del territorio y respuesta técnica inmediata.

Asimismo, todos los equipos de Operaciones del proyecto se encuentran abocados de manera permanente al desarrollo de las tareas, acompañando cada instancia del proceso y garantizando la coordinación entre las distintas áreas técnicas.

El mantenimiento programado resulta fundamental para sostener la eficiencia energética, la autonomía solar y la confiabilidad operativa de un sistema único en el país, que recorre un corredor declarado Patrimonio de la Humanidad. Una vez finalizadas las tareas, el Tren Solar retomará su operación habitual a partir del 2 de enero.