Conversatorio con Marcos Osácar

El artista jujeño Marcos Osácar invitó al conversatorio sobre “Otras Series” que son las obras que expone en el Centro Cultural “Casa Macedonio Graz”. La cita es hoy a las 20 en el espacio donde exhibe sus trabajos. En la oportunidad Osácar dialogará con los presentes sobre el proceso creativo de esta muestra en particular.

“Es la clase de encuentro que permite conocer no solo las piezas, sino también los pensamientos, las decisiones y los caminos creativos que las originan”, destacó una entrega de prensa oficial.

Y agregó que “Otras Series es una muestra que invita a la reflexión sobre el arte visual contemporáneo, y el conversatorio es la oportunidad para profundizar esa conversación. Osácar comparte su proceso creativo, responde preguntas, escucha perspectivas del público”.