Destrozos por temporal

Un temporal de viento y tormentas afectó distintas zonas de la provincia durante la tarde de ayer, jornada en que la temperatura superó los 30°.

Hasta anoche regía para las regiones Valles y Yungas una alerta naranja por tormentas y para la Quebrada y parte de la Puna, amarilla.

PLAZA BELGRANO DE SAN PEDRO

ALTO COMEDERO | EL TEMPORAL DERRIBÓ POSTES CORTANDO EL SUMINISTRO DE LUZ

SAN PEDRO | EN EL BARRIO PROVIDENCIA CAYÓ UN ÁRBOL SOBRE CALLE PACARÁ.

En ciudades como San Salvador, Palpalá, San Pedro, Perico y El Carmen se registró abundante caída de agua en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que alcanzaron los 80 km/h.

El temporal ocasionó, además del anegamiento de calles y avenidas por las abundantes lluvias, el desplome de ramas y árboles que mucho de ellos cayeron sobre autos y viviendas, y la postal más vista ayer fue la caída de postes que generaron el corte del suministro eléctrico.

En este contexto, vecinos del barrio Sargento Cabral renovaron los reclamos a la empresa distribuidora de energía eléctrica. "Los transformadores estallan en forma permanente con calor, con frío, con lluvia, como sea. La tormenta anterior hubieron zonas del barrio sin luz por más de 16 horas", comentaron a este diario.

Al cierre de esta edición, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió la alerta amarilla por tormentas para hoy (madrugada) y mañana (por la noche) para la zona de Valles y Yungas, por lo que instan a tomar las medidas de precaución necesarias ante tormentas de variada intensidad, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.