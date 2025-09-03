Poesía y música en Casa Baca con "SaVias Palabras"

El próximo sábado 6 de septiembre a las 21 horas, el Centro Cultural Mirentxu abre las puertas de Casa Baca (Illia 64, barrio Los Perales) para una nueva edición de SaVias Palabras, con la participación de Pucho González.

La velada combinará poesía y música, bajo el lema “Desafiamos todo el tiempo, salir de la zona de confort... es crecer”. La propuesta contará además con el acompañamiento de Bodega Santa Rosa de Lima de Tilcara.

Las entradas se consiguen en puerta y los cupos son limitados.