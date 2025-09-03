Elección departamental de Rinconada

Mañana se enciende la juventud en la localidad de Santo Domingo, desde temprano, la comunidad y el Colegio Secundario Rural N°1 están con el corazón a mil, ultimando cada detalle para recibir a las siete escuelas que darán vida a la “Elección de la embajadora y paje 10 del Departamento de Rinconada”. A partir de las 17:30, jóvenes de Rinconada, Casa Colorada, Liviara, Nuevo Pirquitas, Loma Blanca y Lagunilla de Farallón se reunirán en un mismo escenario para celebrar con alegría, identidad y mucho color esta fiesta que ya vibra en el aire.

La escuela anfitriona no ha parado ni un segundo: decoraciones, ensayos, música y emoción se mezclan en un trabajo colectivo que honra la esencia andina de la región. Esta tarde-noche no solo se coronarán representantes, sino que se elevará al escenario el espíritu de los cerros, los paisajes y las voces jóvenes que construyen el futuro. Porque en Rinconada, cada paso de danza y cada palabra dicha lleva el pulso de una comunidad que celebra con orgullo la fiesta de la juventud.