El “Lobo” llevó alegría y juguetes al Hospital Materno Infantil

La delegación del club Gimnasia y Esgrima de Jujuy visitó las instalaciones del Hospital Materno Infantil para hacer entrega de una donación de juguetes. La actividad se enmarcó en una campaña de colecta realizada por el equipo jujeño durante el "Mes de las Infancias".

La delegación del club Gimnasia y Esgrima de Jujuy visitó las instalaciones del Hospital Materno Infantil para hacer entrega de una donación de juguetes. La actividad se enmarcó en una campaña de colecta realizada por el equipo jujeño durante el "Mes de las Infancias".

La comitiva estuvo integrada por los jugadores Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei, Milton Álvarez, Francisco Molina, Sebastián Sánchez, Hugo Soria y Cristian Menéndez, junto al director técnico Matías Módolo y la dirigente del área Social, María Isabel Álvarez Ulrich. Los visitantes compartieron tiempo con los pacientes pediátricos.

Según informó el club, el técnico Matías Módolo señaló que la experiencia permitió “vivir una tarde distinta” y consideró que fue “un privilegio que permite nuestra profesión”. Agregó que el objetivo del acto no fue solo entregar un juguete, sino también “traer fuerza a sus familias y agradecer a equipos médicos y enfermeros”.

Por su parte, el futbolista Cristian Menéndez manifestó que los motivó “la vocación de ayudar y, en este caso especial, sacarle una sonrisa a niños y niñas” que están atravesando un problema de salud.

El director del hospital, Marcelo Labarta, fue quien recibió a la delegación. Labarta afirmó que para los niños “fue muy especial recibir la visita” y calificó la iniciativa como “una verdadera caricia al corazón” que colabora con quienes se encuentran en tratamiento. Finalmente, el director expresó que estaban “profundamente agradecidos” por la actividad.