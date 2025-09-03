Caso Matías Jurado: ya son cuatro los perfiles de ADN confirmados

El fiscal Guillermo Beller brindó esta tarde una conferencia de prensa en la que reveló nuevos avances en la investigación por el caso Matías Jurado. Acompañado por la bioquímica Verónica Ramella, detalló que hasta el momento se confirmaron cuatro perfiles de ADN positivos y aún restan dos pruebas cientificas abiertas.

El fiscal Guillermo Beller brindó esta tarde una conferencia de prensa en la que reveló nuevos avances en la investigación por el caso Matías Jurado. Acompañado por la bioquímica Verónica Ramella, detalló que hasta el momento se confirmaron cuatro perfiles de ADN positivos y aún restan dos pruebas cientificas abiertas.

En el marco de la causa, el fiscal informó que en el último mes se entrevistó a más de cien testigos y se desplegó un importante operativo que incluyó la participación de un grupo de canes de Catamarca. Además, en los últimos 30 días se realizaron dos audiencias imputativas.

Por su parte, la bioquímica Ramella precisó que ya se confirmaron cuatro ADN: los de Anachuri, Sosa y dos perfiles más, entre ellos el de Miguel Ángel Quispe (60), quien había sido visto por última vez en junio y Juan José Ponce (51) cuyas muestras dieron resultado positivo. De esta manera, Quispe y Ponce pasan a ser dos víctimas más confirmadas en la causa.

Según detalló la especialista, el estudio de ADN se realizó en dos etapas. En la segunda se analizaron 61 muestras, de las cuales 24 resultaron positivas. Hasta el momento, se cuentan con 21 perfiles aptos para cotejar y dos perfiles abiertos pendientes de análisis.

El fiscal Beller adelantó que, en base a los resultados, el principal imputado será acusado por cuatro homicidios agravados. La investigación continúa con apoyo del CINDAC en el análisis de nuevas pruebas.

