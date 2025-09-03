Largas filas y reclamos por pensiones de discapacidad

Desde temprana hora de la mañana, decenas de jujeños se congregan en las inmediaciones a la oficina de la Superintendencia de Servicios de Salud, en Sarmiento 455, para realizar trámites vinculados a pensiones por discapacidad.

Muchas personas reclaman la suspensión de pagos incluso después de haber presentado todos los papeles correspondientes. Entre ellos, Noemí Trujillo, adulta mayor, quien habló con El Tribuno de Jujuy y explicó su situación. "Yo del 2023 vengo con mi pensión y no me la dan, primero tuve que luchar para que me pueda firmar el trámite el director de Discapacidad y ahora que vengo al lugar me dicen que el trámite está en Buenos Aires, depende de ellos en darme de alta la pensión", contó angustiada.

Si bien hay algunas personas que madrugan para ser los primeros atendidos, el resto no puede hacerlo ya que "es muy difícil para los adultos mayores estar parados haciendo fila porque algunos andamos a bastón, a mí duele las piernas, me da rabia porque hay personas que no tienen nada y están cobrando, es injusto, yo tengo discapacidad visual", agregó.

Por último, Trujillo manifestó que "yo presenté todos los papales pero me dicen que estaban mal los datos y mi correo siendo que yo presenté todo, tendrían que tener más empatía por las personas que no podemos hacer fila, ojalá que pueda cobrar la pensión, hay algunas que les suspendieron injustamente".

Otra mujer perjudicada es Elizabeth Velarde, madre de un hijo con discapacidad, cuya pensión fue dada de baja sin previo aviso en el cual mencionó que "yo llevo dos semanas porque no me avisaron nada, ni por correo ni WhatsApp, yo me enteré cuando quise ir a cobrar, tuve que empezar a realizar el trámite para mi hijo, una pensión no contributiva".

Hay familias que no están al día con la tecnología por lo que "no sabemos lo que es utilizar el Gmail, no sabemos si lo estamos mandando bien o no los datos por eso también algunos concurren aquí para ver si pueden realizar el trámite, dijeron que hay más de mil bajas en las pensiones".

La atención en la Superintendencia de Servicios de Salud de Jujuy se realiza de lunes a viernes de 8.30 a 13, con apenas dos empleados disponibles para atender a los usuarios, lo que genera largas esperas y un esquema improvisado de atención por orden de llegada. La situación se complica aún más ante la falta de turnos previos y alta demanda de trámites.