3 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Informacion General

El Tribuno agasajó a las candidatas de Palpalá

La administradora del diario, Jacqueline Méndez Mealla, dio la bienvenida a las jóvenes y compartió con ellas un emotivo encuentro.

Miércoles, 03 de septiembre de 2025 15:39

Las 11 candidatas a representante estudiantil del departamento de Palpalá visitaron hoy las instalaciones del diario El Tribuno de Jujuy, donde fueron agasajadas en vísperas de la elección que se realizará mañana a las 20:30 en el Estadio Olímpico.

La administradora del diario, Jacqueline Méndez Mealla, dio la bienvenida a las jóvenes y compartió con ellas un emotivo encuentro. Las candidatas tuvieron la oportunidad de vivir la experiencia de una sesión de fotos profesional y la grabación de videos que se publicarán en la página web del diario, sus redes sociales y en un suplemento especial de "Onda Estudiantil".

En un diálogo cercano, Méndez Mealla deseó a las estudiantes una experiencia inolvidable. "Espero que esta vivencia les sirva para forjar una actitud siempre positiva y que conserven la frescura y la alegría ante las diferentes situaciones de la vida", expresó. El agasajo culminó con un almuerzo ligero que incluyó frutas variadas, jugos y bocaditos.

Las candidatas que competirán mañana son:

  • Valentina Candelaria Rebollo - F.A.S.T.A. San Alberto Magno

  • Rocío Aylen Villa - Secundario de Artes n°53

  • Angelina Lujan Armella Morel - Colegio Modelo

  • Zahira Martina Vilca - Colegio n° 1 “Domingo Faustino Sarmiento”

  • Mía Vanina Calisaya - Bachillerato Provincial n° 22 “Héroes de Malvinas”

  • Camila Maia Arenas - Escuela Provincial de Comercio n° 2 “Dr. Manuel Belgrano”

  • Ariadna Constanza Méndez Rodríguez - Escuela de Educación Técnica

  • Yanina Lujan Fernández - Colegio Sagrado Corazón

  • Iris Alejandra Gaspar - Escuela Secundaria Rural n° 2

  • Alexia Solange Heredia - Colegio Secundario n° 5

  • Jésica Fátima Ferri - Escuela Provincial Agrotécnica n° 1 El Brete 

