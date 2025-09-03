El Tribuno agasajó a las candidatas de Palpalá

Las 11 candidatas a representante estudiantil del departamento de Palpalá visitaron hoy las instalaciones del diario El Tribuno de Jujuy, donde fueron agasajadas en vísperas de la elección que se realizará mañana a las 20:30 en el Estadio Olímpico.
La administradora del diario, Jacqueline Méndez Mealla, dio la bienvenida a las jóvenes y compartió con ellas un emotivo encuentro. Las candidatas tuvieron la oportunidad de vivir la experiencia de una sesión de fotos profesional y la grabación de videos que se publicarán en la página web del diario, sus redes sociales y en un suplemento especial de "Onda Estudiantil".
En un diálogo cercano, Méndez Mealla deseó a las estudiantes una experiencia inolvidable. "Espero que esta vivencia les sirva para forjar una actitud siempre positiva y que conserven la frescura y la alegría ante las diferentes situaciones de la vida", expresó. El agasajo culminó con un almuerzo ligero que incluyó frutas variadas, jugos y bocaditos.
Las candidatas que competirán mañana son:
Valentina Candelaria Rebollo - F.A.S.T.A. San Alberto Magno
Rocío Aylen Villa - Secundario de Artes n°53
Angelina Lujan Armella Morel - Colegio Modelo
Zahira Martina Vilca - Colegio n° 1 “Domingo Faustino Sarmiento”
Mía Vanina Calisaya - Bachillerato Provincial n° 22 “Héroes de Malvinas”
Camila Maia Arenas - Escuela Provincial de Comercio n° 2 “Dr. Manuel Belgrano”
Ariadna Constanza Méndez Rodríguez - Escuela de Educación Técnica
Yanina Lujan Fernández - Colegio Sagrado Corazón
Iris Alejandra Gaspar - Escuela Secundaria Rural n° 2
Alexia Solange Heredia - Colegio Secundario n° 5
Jésica Fátima Ferri - Escuela Provincial Agrotécnica n° 1 El Brete