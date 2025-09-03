¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
3 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Gobierno de Jujuy
PERICO
Inspectores de Tránsito
Corte Suprema
CASA DEL HORROR
Gobierno de Jujuy
PERICO
Inspectores de Tránsito
Corte Suprema
CASA DEL HORROR

DÓLAR OFICIAL

$1375.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1350.00

3884873397
PUBLICIDAD
CASA DEL HORROR

Caso Matías Jurado: confirman cuatro ADN positivos y aún restan dos por cotejar

El fiscal Beller brindó este miércoles una conferencia de prensa en la que reveló nuevos avances en la investigación por el caso Matías Jurado. Acompañado por la bioquímica Verónica Ramella, detalló que hasta el momento se confirmaron cuatro perfiles de ADN positivos y aún restan dos por cotejar.

Miércoles, 03 de septiembre de 2025 17:49
GUILLERMO BELLER

El fiscal Guillermo Beller brindó esta tarde una conferencia de prensa en la que reveló nuevos avances en la investigación por el caso Matías Jurado. Acompañado por la bioquímica Verónica Ramella, detalló que hasta el momento se confirmaron cuatro perfiles de ADN positivos y aún restan dos por cotejar.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El fiscal Guillermo Beller brindó esta tarde una conferencia de prensa en la que reveló nuevos avances en la investigación por el caso Matías Jurado. Acompañado por la bioquímica Verónica Ramella, detalló que hasta el momento se confirmaron cuatro perfiles de ADN positivos y aún restan dos por cotejar.

En el marco de la causa, el fiscal informó que en el último mes se entrevistó a más de cien testigos y se desplegó un importante operativo que incluyó la participación de un grupo de canes de Catamarca. Además, en los últimos 30 días se realizaron dos audiencias imputativas.

Por su parte, la bioquímica Ramella precisó que ya se confirmaron cuatro ADN: los de Anachuri, Sosa y dos perfiles más, entre ellos el de Miguel Ángel Quispe (60), quien había sido visto por última vez en junio y  Juan José Ponce (51) cuyas muestras dieron resultado positivo. De esta manera, Quispe y Ponce pasan a ser dos víctimas más confirmadas en la causa.

Según detalló la especialista, el estudio de ADN se realizó en dos etapas. En la segunda se analizaron 61 muestras, de las cuales 24 resultaron positivas. Hasta el momento, se cuentan con 21 perfiles aptos para cotejar y dos perfiles abiertos pendientes de análisis.

El fiscal Beller adelantó que, en base a los resultados, el principal imputado será acusado por cuatro homicidios agravados. La investigación continúa con apoyo del CINDAC en el análisis de nuevas pruebas.
 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD