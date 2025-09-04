Cierre preventivo del Complejo Integrado Jama Hito Cajón por nevadas en la cordillera

El Complejo Integrado Jama Hito Cajón permanecerá cerrado de manera preventiva a partir de las 8 horas del sábado 6 de septiembre. La medida responde a las recomendaciones emitidas por la Dirección Provincial de Vialidad, basadas en el pronóstico meteorológico que anuncia probabilidad de nevadas en el sector.

El cierre temporal afectará el tránsito de todo tipo de vehículos, tanto ingresos como salidas, por la Ruta CH-27 en el tramo comprendido entre el kilómetro 3 y el paso fronterizo Jama. La medida se extenderá hasta el lunes 8 de septiembre, aunque su levantamiento dependerá de las condiciones climáticas y del estado de la ruta, que será evaluado por Vialidad a partir de esa fecha.

La reapertura del paso se comunicará oportunamente una vez que las condiciones mejoren y se verifique que las rutas CH-27, CH-23, B-243 y CH-21 se encuentren en condiciones seguras para el tránsito vehicular.