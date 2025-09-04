¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Llamado a la solidaridad

Familia jujeña pierde a sus tres hijos en un incendio y apela a la solidaridad

Se puede realizar ayuda económica mediante transferencia al alias corte.tiza.ogro a nombre de Sejas, Olga Teresa (CUIT 27-10998644-0, Banco de Córdoba).

Jueves, 04 de septiembre de 2025 19:25

Una devastadora pérdida conmociona a la provincia de Jujuy y Tierra del Fuego. Un incendio en Ushuaia segó la vida de tres jóvenes de 17, 19 y 21 años, hijos de un matrimonio oriundo de Palpalá que había emigrado en busca de mejores oportunidades. El fuego, que se propagó rápidamente por el tipo de construcción, destruyó la vivienda familiar en cuestión de minutos.

Los padres, Héctor y Fabiola, lograron salir con graves quemaduras gracias a la ayuda de vecinos de la zona. Actualmente permanecen internados en el Hospital Regional de Ushuaia, luchando por recuperarse física y emocionalmente de una tragedia que les arrebató lo más preciado.

Frente a esta realidad desgarradora, la familia extendida hace un llamado colectivo a la solidaridad. "Su partida golpeó brutalmente a toda la familia", compartió una tía en una publicación de facebook, explicando que necesitan ayuda para cubrir los gastos del sepelio y la estadía de los abuelos que viajaron desde Jujuy para acompañar a sus hijos internados.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante transferencia a:

Alias: corte.tiza.ogro
Titular: Sejas, Olga Teresa
CUIT/CUIL: 27-10998644-0
Banco: Banco de la Provincia de Córdoba

Cada gesto de apoyo se convierte en un rayo de esperanza para esta familia que hoy necesita del acompañamiento de toda la comunidad.

