Desahogo de Zapla ante Pampa Blanca

Un desahogo "merengue". Zapla necesitaba un triunfo así ante sus hinchas y ahora no todo es borrón y cuenta nueva, porque ayer en el "Emilio Fabrizzi" jugó mal, estuvo impreciso y sufrió por tramos, pero le ganó 1 a 0 a Pampa Blanca en la agonía con un gol de "Chino" Lobo en el cierre de la etapa clasificatoria de la Zona 2 del Torneo Regional y eso anímicamente puede servir de trampolín para la Segunda Ronda.

Con un antecedente adverso jugó el "merengue" de Zamarían pero la fórmula estuvo en el banco de relevos. Porque la primera parte fue un dolor de ojos para todos. Jugadas aisladas y pocas ideas para penetrar. Avila sacó un zurdazo y anunció en Zapla, pero Vorja guapeó ante Agustín López y despabiló a la visita. Es que Vorja fue un dolor de cabeza arrastrando marcas y probando, pero la más clara la tuvo frente a Abraham tras ganarle a los centrales y definió por encima del parante para el lamento de los hinchas del "depor" que estuvieron en un codo. Antes del cierre Mateo se apuró en una contra "merengue" y con opción de pase, disparó débil.

En la segunda mitad Zampini tiró toda la carne al asador, rugido por un triunfo para clasificar con Vera y Córdoba pero jugaron lejos del arco, encima después sacó a Vorja y eso le favoreció a Zapla. Allí entró Vargas, Carral y Marcial que abrieron la cancha y los ataques fueron verticales en relación de las esporádicas apariciones de Romero. De ahí en más fue todo del "merengue" y "Demonio" Vargas desbordó y Lobo empujó en la adición para el desahogo y festejo.

Fue empate en “La Tablada”

Por Diego Suarez

En el marco de la sexta fecha de la fase de grupos del Regional Amateur se midieron ayer por la tarde en "La Tablada" Deportivo Luján y Unión Maimará.

Fue 2 a 2 que terminó festejando como una victoria para los del interior provincial, en tanto el "granate" que ya estaba clasificado a la fase siguiente no tuvo un buen partido

El duelo fue discreto pero tuvo situaciones que hicieron que los espectadores se entretengan.

En la primera media hora de juego quien dominó las acciones fue Deportivo Luján de los pies de sus mediocampistas que intentaron llevar peligro al área rival.

A los 32 fue Vatt quien con su gol puso en ventaja a los locales.

Sobre los 35 fue España quien puso el empate 1 a 1 con su tanto para los maimareños.

Cerrando la ráfaga de goles del primer tiempo, a los 39 Díaz Testarelli fue quien desniveló el marcador nuevamente a favor del "granate".

En el complemento, los visitantes sorprendieron a los 4 minutos cuando Álvarez anotó el 2 a 2.

Luján pudo llevarse la victoria pero su arquero Retamal falló dos veces desde los doce pasos rendido ante la figura del golero visitante Moyano que tapó los dos remates y mantuvo la igualdad.

Mitre clasificó

Por la Zona 3, Mitre de Calilegua goleó 4 a 0 a Parapetí en la "Visera de Cemento" y de esa forma clasificaron con 7 puntos junto a Atlético San Pedro que igualó 0 a 0 con Cady en Yuto y terminó invicto con 14 unidades. Por la Zona 1 Talleres derrotó 3 a 0 a Racing de Ojo de Agua en el Cear con goles de Ruíz, Magno y Coria y quedó como puntero del grupo.