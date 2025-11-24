22°
24 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Zoonosis

Castraciones, vacunación y registro de mascotas

Las prestaciones gratuitas estarán a cargo de Zoonosis municipal.

Lunes, 24 de noviembre de 2025 00:00
La Dirección de Zoonosis de la comuna capitalina dio a conocer el cronograma de prestaciones gratuitas destinadas al cuidado responsable de mascotas. Las actividades se harán entre el miércoles y viernes próximos, con operativos de castración y jornadas de vacunación antirrábica en distintos barrios de la ciudad.

Detalló que el miércoles 26, desde las 8, se realizará castraciones en el barrio 13 de Julio, sector Malvinas. El jueves 27, en tanto habrá castración masiva gratuita en la Manzana 2 Lote 13 en el sector 10 Hectáreas del distrito Alto Comedero: se atenderán 45 turnos desde las 8 y otros tantos desde las 14.

Finalmente el viernes 28 habrá vacunación antirrábica y registro de mascotas en el Nido Obispo Palentini (calle 52 - Alto Comedero), de 9 a 12; Centro Vecinal barrio Campo Verde (calle Las Nueces L1), de 9 a 12; Plaza Los Tucanes (La Calandria 1.100) de 15 a 18, y en el mismo horario en Escuela Buenos Aires (Pasteur y Dávalos) barrio Los Perales.

 

