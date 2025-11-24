22°
24 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Cindac
Gira Papal
Bandana
Agua potable
Ciclo lectivo 2026
din de año
Camilo y Evaluna
Estados Unidos
jueza
campeón del mundo
Cindac
Gira Papal
Bandana
Agua potable
Ciclo lectivo 2026
din de año
Camilo y Evaluna
Estados Unidos
jueza
campeón del mundo

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
BOXEO

Peñarrieta tiene fecha de pelea en Club Luján

El 19 de diciembre se viene otra vez un doble profesional.

Lunes, 24 de noviembre de 2025 00:00
Imagen ilustrativa

Federico Peñarrieta tiene fecha de presentación. El pugilista jujeño subirá al ring el 19 de diciembre ante Miguel Chilaver de Buenos Aires en el estadio de Club Deportivo Luján fiscalizado por la Comisión Normalizadora.

Se viene una nueva velada con doble fondo profesional, ya que en la antesala de la contienda de "Monzón" Peñarrieta, se medirá el "Melli", Santiago Ramos con el salteño Ángel Reynaga en duelo revancha.

La organización estará a cargo del Club de Boxeo de Brenda Carabajal y como siempre, esperan contar con el apoyo del público, ya que además de los profesionales estarán compitiendo los amateurs.

El festival dará inicio a las 22, en los próximos días se pondrán a la venta las entradas anticipadas para los interesados en ir palpitando lo que será la presentación de los boxeadores jujeños.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD