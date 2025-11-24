Peñarrieta tiene fecha de pelea en Club Luján

Federico Peñarrieta tiene fecha de presentación. El pugilista jujeño subirá al ring el 19 de diciembre ante Miguel Chilaver de Buenos Aires en el estadio de Club Deportivo Luján fiscalizado por la Comisión Normalizadora.

Se viene una nueva velada con doble fondo profesional, ya que en la antesala de la contienda de "Monzón" Peñarrieta, se medirá el "Melli", Santiago Ramos con el salteño Ángel Reynaga en duelo revancha.

La organización estará a cargo del Club de Boxeo de Brenda Carabajal y como siempre, esperan contar con el apoyo del público, ya que además de los profesionales estarán compitiendo los amateurs.

El festival dará inicio a las 22, en los próximos días se pondrán a la venta las entradas anticipadas para los interesados en ir palpitando lo que será la presentación de los boxeadores jujeños.