El flamante manager deportivo de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Julio Chiarini, trazó una evaluación preliminar del nivel y la capacidad del plantel albiceleste, arribando a la conclusión de que "no hay mucho por traer", al tiempo que se pronunció a favor de "mantener esta base para lograr grandes objetivos".

En este sentido, manifestó que "la mayoría de los jugadores continuará".

Asimismo, confirmó la conformación de una mesa de trabajo que tiene a cargo "analizar y acordar posibles incorporaciones para el plantel" y aclaró que "en definitiva el que decidirá será el técnico". "Nosotros acompañaremos sus requerimientos", agregó.

Continuó resaltando, que "el plantel está muy bien integrado y dispuesto a dejar todo por Gimnasia".

"Jugué mucho al fútbol y puedo afirmar que este grupo contagia felicidad, sacrificio y compromiso", sostuvo.

En cuanto a su nuevo rol en la institución jujeña, Chiarini puntualizó que será un "nexo entre jugadores, cuerpo técnico y dirigentes".

"Asumo esta responsabilidad con el propósito de aliviar cargas, de manera que el cuerpo técnico se dedique a entrenar, los futbolistas a jugar y la dirigencia a gestionar", remarcó.

Por último, subrayó que "hace años que Gimnasia viene peleando por el ascenso, esperamos lograr este objetivo".

Módolo

Finalmente, Matías Módolo es el nuevo director técnico de Chacarita. La noticia fue confirmada por Enrique Borrelli, quien en el final de la semana entró en funciones como mánager del "funebrero".

"Ya llegó a Buenos Aires y tuvo una presentación interna. Puedo confirmar que dirigirá al club durante 2026", declaró Borrelli en una entrevista radial.

El DT exGimnasia y Esgrima viene de llegar a cuartos de final del Reducido en esta temporada con el club jujeño.

Ventaja cordobesa

Estudiantes de Río Cuarto dio un paso clave rumbo al ascenso al derrotar 2 a 0 a Deportivo Madryn en el estadio "Antonio Candini", en el partido de ida de la final del Reducido de la Primera Nacional por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

En un encuentro dirigido por Darío Herrera, el "león del imperio" logró imponerse con goles de Tomás Fernández y Juan Antonini.

Con la ventaja, Estudiantes viajará a Chubut con un margen importante, mientras que Deportivo Madryn, obligado a ganar el próximo domingo y al menos empatar el global, deberá revertir la serie en su estadio si quiere mantener el sueño del ascenso a la máxima categoría.