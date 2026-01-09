La pareja celebró su primer aniversario y lo compartieron en redes

Aunque el culebrón turco denominado como “Wandagate” deja a su paso decenas de capítulos por momento, Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez cumplieron, este 9 de enero, el primer aniversario desde la confirmación de su noviazgo en redes sociales y el futbolista lo celebró con gran romance.

El delantero del Galatasaray se hizo eco del momento y recordó los momentos más emblemáticos de la pareja: “Hace un año subimos una foto y sin decir demasiado le contamos al mundo que nos habíamos encontrado”.

A continuación, Mauro buscó un deje de intimidad en el texto y, aunque parezca de escuetas palabras, sacó a la luz cómo lo vivían en el núcleo: “Lo que no se veía era la paz que me trajiste, la fuerza que me das, la complicidad, las risas, el amor real”.

“Gracias por caminar a mi lado, por sostenerme, por creer en nosotros incluso cuando no parecía fácil. Hoy no celebro una foto, celebro la mujer que amo, la historia que estamos construyendo y el futuro que sueño con vos”.

Junto a un extenso carrete de imágenes, algunas ya conocidas, el deportista anheló de cara al futuro romántico: “Que vengan mil fotos más, mil viajes, mil proyectos, mil amaneceres juntos. Mi presente sos vos, y mi futuro también”.

“Hace un año dijimos 'Acá estamos' públicamente. Hoy te digo, 'Acá me quedo' para siempre. Te Amo mi @sangrejaponesa”

Cuando empezó el "Wandagate"

El "Wandagate" el escándalo por la supuesta infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez comenzó el 16 de octubre de 2021, cuando Wanda Nara publicó una historia de Instagram con el mensaje "¡Otra familia más que te cargaste por zorra!", detonando un drama mediático que incluyó revelaciones de chats y una crisis matrimonial.

Aquel mensaje el detonante de una guerra sin guión. Icardi buscó recuperar confianza, Wanda construyó historias, la China se defendió con dignidad y la prensa amplificó cada frase. Se filtraron chats, videos íntimos, acusaciones de infidelidad, denuncias de violencia económica, especulaciones legales y un sinfín de capítulos que nunca parecieron terminar.

Hoy, cuatro años después, el “Wandagate” sigue siendo tema de debate. Icardi en Turquía compartiendo su vida finalmente con Eugenis "La China" Suárez. Y Wanda Nara en el país conduciendo el programa más visto de la TV argentina, con la participación de Maxi Lopez, una figura que se volvió popular y querido por el público por su autenticidad y carisma.