Padrinos Rurales, amor y solidaridad a pie de cerro

Padrinos Rurales nació hace casi una década a partir de un gesto sencillo: un grupo de trekkinistas porteños que recorría la travesía Tilcara - Calilegua se topó con las escuelitas de altura y prometió volver con donaciones. En mayo de 2026 cumplirán diez años, y esa pequeña promesa se transformó en una red solidaria que hoy acompaña a nueve escuelas rurales de Tilcara, Tumbaya y el departamento Doctor Manuel Belgrano. Desde San Salvador de Jujuy, Juan Aldo Vilca y Felipe Díaz coordinan a unos quince voluntarios que ponen tiempo, trabajo y recursos para llegar donde casi nadie llega.
De las nueve escuelas que asisten, sólo dos son accesibles en vehículo. Para entrar a las demás se camina entre cuatro y nueve horas por senderos de montaña. Dos veces al año (en mayo y octubre) los padrinos viajan junto a voluntarios de Buenos Aires para entregar útiles, ropa, guardapolvos, zapatillas y mercadería. Antes hacen un relevamiento detallado: edades, talles, grados, necesidades específicas. Todo se clasifica en Jujuy y se publica en sus redes para garantizar transparencia.
El acompañamiento no termina en la donación. Los voluntarios colaboran también con reparaciones básicas, reposición de ollas o pintura, y gestionan pedidos urgentes como bombas de agua o insumos que las escuelas no pueden conseguir. "Respecto a la ropa, por ejemplo, llevamos sólo lo que realmente les sirve", explicó Juan. Para costear traslados, seguros y materiales apelan a rifas y, sobre todo, a salidas de trekking solidarias que organizan con un aporte mínimo.
Este año van a poner en práctica una idea que vienen analizando desde hace mucho tiempo y que es acompañar a los chicos que egresan del nivel primario para que puedan continuar la secundaria en escuelas técnicas con internado en Maimará y Ocloyas. La idea es orientarlos sobre carreras posibles y ofrecerles un seguimiento cercano que les permita sostener sus estudios lejos del hogar.
Ahora los voluntarios se preparan para una actividad especial. Hoy, a las 10, recibirán en Reyes a estudiantes de Tilcara que visitarán la Capital en el marco de una actividad, iniciativa del Gobierno de la Provincia. En una casa alquilada frente al monumento a Cafrune, los voluntarios los esperarán con un show de canes de la Policía, animación infantil y una payasa, además de una hamburguesada con ensalada de frutas, alimentos poco habituales para los chicos.
Quienes quieran ayudar pueden donar útiles, ropa de abrigo en buen estado o hacer aportes económicos a la cuenta habilitada.
Alias: voluntarios25, CVU: 0000003100028891143961 (Vanesa Celeste Moreno). O llamar a Juan Vilca 3886867702 y Felipe Díaz 3884973196.