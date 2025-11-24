Padrinos Rurales, amor y solidaridad a pie de cerro

Padrinos Rurales nació hace casi una década a partir de un gesto sencillo: un grupo de trekkinistas porteños que recorría la travesía Tilcara - Calilegua se topó con las escuelitas de altura y prometió volver con donaciones. En mayo de 2026 cumplirán diez años, y esa pequeña promesa se transformó en una red solidaria que hoy acompaña a nueve escuelas rurales de Tilcara, Tumbaya y el departamento Doctor Manuel Belgrano. Desde San Salvador de Jujuy, Juan Aldo Vilca y Felipe Díaz coordinan a unos quince voluntarios que ponen tiempo, trabajo y recursos para llegar donde casi nadie llega.

DÍA DE ACTO | JUAN VILCA JUNTO A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ALONSO.

De las nueve escuelas que asisten, sólo dos son accesibles en vehículo. Para entrar a las demás se camina entre cuatro y nueve horas por senderos de montaña. Dos veces al año (en mayo y octubre) los padrinos viajan junto a voluntarios de Buenos Aires para entregar útiles, ropa, guardapolvos, zapatillas y mercadería. Antes hacen un relevamiento detallado: edades, talles, grados, necesidades específicas. Todo se clasifica en Jujuy y se publica en sus redes para garantizar transparencia.

El acompañamiento no termina en la donación. Los voluntarios colaboran también con reparaciones básicas, reposición de ollas o pintura, y gestionan pedidos urgentes como bombas de agua o insumos que las escuelas no pueden conseguir. "Respecto a la ropa, por ejemplo, llevamos sólo lo que realmente les sirve", explicó Juan. Para costear traslados, seguros y materiales apelan a rifas y, sobre todo, a salidas de trekking solidarias que organizan con un aporte mínimo.

REGALOS DE BIENVENIDA | VOLUNTARIOS RECIBEN HERMOSOS DIBUJOS DE LOS CHICOS.

Este año van a poner en práctica una idea que vienen analizando desde hace mucho tiempo y que es acompañar a los chicos que egresan del nivel primario para que puedan continuar la secundaria en escuelas técnicas con internado en Maimará y Ocloyas. La idea es orientarlos sobre carreras posibles y ofrecerles un seguimiento cercano que les permita sostener sus estudios lejos del hogar.

Ahora los voluntarios se preparan para una actividad especial. Hoy, a las 10, recibirán en Reyes a estudiantes de Tilcara que visitarán la Capital en el marco de una actividad, iniciativa del Gobierno de la Provincia. En una casa alquilada frente al monumento a Cafrune, los voluntarios los esperarán con un show de canes de la Policía, animación infantil y una payasa, además de una hamburguesada con ensalada de frutas, alimentos poco habituales para los chicos.

CONCENTRADO EN LOS JUGUETES

Quienes quieran ayudar pueden donar útiles, ropa de abrigo en buen estado o hacer aportes económicos a la cuenta habilitada.

Alias: voluntarios25, CVU: 0000003100028891143961 (Vanesa Celeste Moreno). O llamar a Juan Vilca 3886867702 y Felipe Díaz 3884973196.

VISITA PATRIA | UNA ESPECIAL CONMEMORACIÓN DEL 25 DE MAYO.