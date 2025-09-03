La Liga Jujeña responde a las amenazas

La Liga Jujeña de Fútbol, con el apoyo unánime de su Consejo Directivo, se dirige a la sociedad jujeña a fin de aclarar situaciones que han generado confusión y preocupación en nuestra comunidad futbolística.

La institución capitalina, a su vez, informa que el Club San Lorenzo de Almagro no integra nuestra institución ni posee vínculo federativo alguno con esta Liga. Cualquier referencia en sentido contrario carece de validez oficial.

También La Liga expresa su más enérgico repudio a los hechos de violencia y amenazas recibidos por dirigentes de clubes afiliados. Estos actos son absolutamente inaceptables y contrarios al espíritu deportivo que promovemos.

Sobre comunicaciones y promesas no oficiales: Se ha detectado la circulación de información inexacta y no oficial vinculada al nombre del Club San Lorenzo de Almagro y su supuesta participación en competencias federadas de nuestra provincia.

Reiteramos que dicha entidad no tiene relación con el fútbol federado de Jujuy y recordamos que todo convenio o acuerdo entre instituciones debe estar debidamente aprobado por el Consejo Directivo de la Liga conforme a los reglamentos de la Asociación del Fútbol Argentino y del Consejo Federal.