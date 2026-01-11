25°
Buscan a Pastora Valerio

La mujer de 78 años falta desde ayer en su hogar del barrio Bajo La Viña.

Domingo, 11 de enero de 2026 12:00

Familiares, amigos y vecinos se encuentran abocados a la búsqueda de Pastora Valerio quien es una vecina de 78 años del barrio Bajo La Viña y falta de su hogar desde el día de ayer.

Ella es de tez trigueña, contextura delgada, cabello lacio hasta los hombros con canas.

Se supo que al momento de su desaparición vestía un sobrero grande tipo capelina de color gris oscuro pero no hay más datos sobre su vestimenta.

Cualquier información sobre el paradero de la mujer comunicarse al 911 o concurrir a la Seccional más cercana a su domicilio. O bien llamar a los teléfonos celulares 3886828607 o al 3886860239.

