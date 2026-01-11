La Mona Jiménez festejó sus 75 años

El cumpleaños número 75 de Juan Carlos “La Mona” Jiménez volvió a convertirse en un acontecimiento masivo en Córdoba. El Festival Bum Bum, realizado este sábado el 10 de enero, reunió a más de 25 mil personas y funcionó como punto de encuentro entre el cuarteto histórico, artistas invitados y nuevas expresiones urbanas.

Minutos después de la medianoche, ya iniciado su nuevo año de vida, el cantante salió al escenario y encabezó un show extenso, marcado por la cercanía con el público y el agradecimiento constante a quienes lo acompañan desde hace décadas. Lejos de un festejo íntimo, el cumpleaños fue una celebración colectiva.

La jornada también reflejó el lugar que ocupa el cuarteto en la cultura popular argentina, género recientemente distinguido por la Unesco. En ese proceso, la figura de Jiménez aparece como una referencia clave, con casi 60 años de trayectoria y una influencia que atraviesa generaciones.

A los 75, La Mona mantiene una convocatoria que se renueva año tras año. Su cumpleaños, más que una fecha personal, volvió a ser un evento cultural que reafirma su vínculo con Córdoba y con un público que lo sigue considerando parte de su identidad.