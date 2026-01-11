Domingo con probabilidades de tormentas

Segundo domingo del mes de enero de este 2026 que iniciamos hace poquitos días y que por ahora en lo que respecta al tiempo se viene “portando bien” con precipitaciones que hacen que la humedad y el calor no se sientan tan pesadas.

Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que en la capital jujeña y alrededores será una mañana con cielo parcialmente nublado y que para la tarde se anuncia 70% de probabilidades de tormentas con una temperatura máxima de 24 grados. Mientras que para la noche el cielo pasara a estar parcialmente nublado.

En la zona de los pericos se espera una temperatura máxima de 27 grados con 80% de probabilidades de precipitaciones durante la tarde.

En San Pedro la máxima seria de 29 grados también con probabilidades de lluvias durante la tarde de hoy.

En Humahuaca será una jornada hermosa con máxima de 21 grados ideal para pasear por los bellos sitios que ofrece nuestra Quebrada. También se anuncian probabilidades de tormentas.

En La Quiaca se anticipa probabilidades de tormentas durante toda la jornada de hoy con temperaturas que podrían llegar a los 17 grados.